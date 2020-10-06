الحكومة تبدأ تنفيذ مشروع قومي لتطوير الري في 1.02 مليون فدان

بدأت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري، في تنفيذ المشروع القومي الكبير لتطوير الري في الأراضي الجديدة والمستصلحة، لمساحة 1.02 مليون فدان، والمخالفة لنظام الري المقرر لها، بغرض توفير المياه وتعظيم الانتاجية، وذلك بواقع 516 ألف فدان لوزارة الموارد المائية والري، و504 ألف فدان لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي.

وقال الدكتور السعيد حماد، رئيس الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة لـ"الوطن"، إن المساحة مقسمة بواقع 99 ألف فدان أراضي جديدة، تروي بالغمر من النيل، بالمخالفة في محافظات السويس والاسماعيلية والشرقية وقنا، و245 الف فدان أراضي جديدة تروي بالغمر من المياه الجوفية في الوادي الجديد والواحات البحرية، و160 الف فدان أراضي منزرعة تروي بالغمر ومطلوب تحويلها إلى الري الحديث ضمن 300 الف متفرقة مشروعات قديمة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن كل وزارة، تقوم بتنفيذ الآليات الخاصة بخطة التحديث المطلوبة لتحويل الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، سواء الرش أو التنقيط، وتفعيل المنظومة بشكل عاجل، وطبقا للبرنامج الزمني الموضوع، مع تبادل البيانات والتركيب المحصولي، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدي الوزارتين لإنجاز المشروع القومي.

أكد أنه تم التنسيق مع البنوك والوصول إلى اتفاق وآليات محددة مع البنوك للمشاركة في المبادرة بالتمويل، وهي البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الخطوات التنفيذية لتمويل الأفراد أو الجمعيات أو الشركات التي ستقوم بتحديث منظومة الري.

وتم تحديد الخطوات التنفيذية للتمويل والسداد وتشمل الخطوات كل من المشروعات المستهدفة وقيمة التمويل ومدة التسهيل الإئتماني خلال 3 سنوات ومدة ودورية السداد (نصف سنوي أو سنوي حسب التركيب المحصولي المتبع بسعر عائد 5% طبقا لمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة، لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، التي تضم أيضا رفع كفاءة الترع لتقليل الفائض، ومشروعات محطات تحلية المياه، ومحطات معالجة الصرف، وكذا تقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ونشر برامج توعية المزارعين للاستهلاك الرشيد للمياه.