تمويل مشروعات الري الحديث بفائدة مخفضة 5,5% بالمنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تمويل مشروعات الري الحديث وإقراض المزارعين من خلال صندوق تمويل مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، بفائدة مخفضة تصل إلى 5,5 % بدلاً من 7% بحد أقصى 10 آلاف جنيه للفدان.

يأتى هذا فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بدعم المزارعين وتشجيعًا على تنفيذ أنظمة الري الحديث كونه مشروعًا ذا عائد اقتصادي يساعد على ترشيد استهلاك المياه وتقليل المهدر منها بما يعود بالنفع العام على الفلاح والحصول على أعلى إنتاجية.

وأوضحت مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، أن الشروط الواجب الالتزام بها للحصول على تمويل مشروعات الرى الحديث، أن يكون سن المقترض والضامن من 21 سنة إلى 55 سنة، وأن يكون طلب الحيازة باسم طالب القرض أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى، كما يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وكذا أن يكون الضامن صاحب عمل حكومي، بالإضافة إلى وجود بيان بأسعار معدات الري الحديث من مكان مختص ومعتمد، على أن تستوفي باقي المستندات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أنه يجري الحصول على هذا التمويل من خلال التوجه لإدارة تنمية وبناء القرية بديوان عام المحافظة بشبين الكوم.

وأكد اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة، أنه جرى التنسيق مع مدير مديرية الري لتطبيق فكرة الري الحديث كمشروع يجري تمويله من خلال المحافظة، تيسيرًا على الفلاحين، مشيرًا إلى أنه جرى عمل زيارة ميدانية من قبل اللجنة لمعاينة أنظمة الري الحديثة القائمة والمستخدمة من قبل الفلاحين بمركز الشهداء كنموذج تجريبي لتعميمه على مستوى مراكز المحافظة.