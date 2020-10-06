الحبس سنة وغرامة مليوني جنيه.. إزاي تبلغ عن تاجر احتكر سلعة أساسية؟

في فترات الأزمات مثل الوباء الذي يتعرض له العالم الآن بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، يستغل بعض التجار الأزمة لاحتكار بعض السلع الأساسية والاستراتيجية.

تستعرض "الوطن" خطوات الإبلاغ عن تاجر يحتكر سلعا أساسية، في جهاز حماية المستهلك، والعقوبات التي يتم توقيعها على المحتكرين، وهي كما يلي:

عقوبات المحتكرين

ونظم قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، العقوبات التي تصدر بحق كل من تسول له نفسه احتكار سلع أو عدم طرحها للبيع، مع إلزام الأشخاص الذين يمتلكون منتجات غير استراتيجية لغير الاستخدام الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها.

ويتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية وتداولها بين الجهات المختصة

أما العقوبات فجاءت في نص المادة (71) من نفس القانون، إذ يعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما اكبر، وحال العودة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

خطوات تقديم شكوى لحماية المستهلك ضد محتكرين السلع

يمكن تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك من خلال الهاتف، أو الكترونيا، أو الذهاب بصفة شخصية إلى الجهاز وتقديم الشكوي، وإليكم أهم التفاصيل..

أرقام حماية المستهلك

ـ الخط الساخن 19588

ـ رقم واتس آب 01281661880

ـ رقم واتس آب للمحافظات 01030000602

كما يمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك.

طريقة تقديم شكوى إلكترونية بحماية المستهلك

- ينصح جهاز حماية المستهلك المواطنين في البداية بالتوجه لمحل الشراء وحل المشكلة وديا، وحال عدم حلها يمكن التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى قبل التوجه لجهاز تقديم الشكوى.

- لتقديم الشكوى يجب توافر الفاتورة الخاصة بالمنتج محل الشراء متوفر بها جميع بيانات المنتج أو الخدمة محل الشكوى.

- حال الرغبة في تقديم الشكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك، يتم التقدم بها من خلال الآتي:

- يمكن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص على الرقم 19588 في القاهرة والإسكندرية.

- يمكن إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة الشكوى مجانا.

- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال موقع جهاز حماية المستهلك بالضغط على أيقونة تقديم الشكوى.

- التوجه لمقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.