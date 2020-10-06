محافظ قنا يشهد الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر  

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد إيهاب غرابة المستشار العسكري، اليوم الثلاثاء، احتفالات المحافظة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ووضعوا إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء محافظة قنا، بمنطقة حوض عشرة، بمدينة قنا وقراءة الفاتحة علي روح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لتحرير أرض الوطن.

وذلك بحضور كمال شلبي سكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمود يس مدير فرع جمعية المحاربين القدماء بمحافظة قنا، وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية.

ووجه محافظ قنا التهنئة للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر العظيم والمجيد، ولجموع القيادات الأمنية والتنفيذية وأهالي محافظة قنا.

وأكد على ضرورة أن نستلهم من ذكرى أكتوبر روح النصر والعزيمة، والعمل الجاد للارتقاء بالوطن في مختلف المجالات، مشيدًا بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة من شهداء في الدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه، مضيفا أن يوم الـسادس من أكتوبر لعام 1973م سيظل يوما خالدا في تاريخ العسكرية المصرية وتاريخ مصر الحديث حيث جسد قوة وأصالة الشعب المصري وقواته المسلحة.

وأكد محافظ قنا، أن مصر لن تنسى أبداً ابنائها الشهداء الذين ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء، موضحا أن التاريخ يُخلد ذكراهم فهم المثل والقدوة لأبناء هذا الوطن في العطاء، مضيفا أن محافظة قنا تبذل كل جهد لتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين إيمانا منها بدورهم العظيم في رفعة شأن هذا الوطن، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين لاسيما أسر الشهداء داعيا اياهم بالتواصل معه في أي مشكلة قد تواجههم، كما يحدث في لقاءات شبه يومية في ديوان عام المحافظة.