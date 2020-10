فيديو.. طرح الإعلان الرسمي الأول لفيلم The 355

أصدرت شركة Universal Pictures، الإعلان الرسمي الأول لفيلم The 355 على صفحة الفيلم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تظهر في الإعلان، بطلات العمل جيسيكا تشاستين، ولوبيتا نيونجو، ديان كروجر، فان بينجبينج وبينيلوبي كروز.

من المقرر عرض الفيلم في 15 يناير 2021.. ومن إخراج سيمون كينبيرج، وتأليف تيريزا ريبيك.

ولاقى إعلان الفيلم الذي يجمع البطولة النسائي تعليقات إيجابية من قبل جمهوره على موقع فيسبوك، تويتر وإنستجرام.

مخرج الفيلم سيمون كينبيرج، كتب وأخرج وأنتج عدد من الأفلام من قبل، وترشح لجائزة أوسكار مرة واحدة عن مشاركته في إنتاج فيلم The Martian عام 2016.

ومن بين الأفلام التي كتبها سيمون، Sherlock Holmes ،Mr. & Mrs Smith، This Means War، Fantastic Four ، وX-Men: The Last Stand

يذكر أنه صدر منذ عدة أيام الإعلان الرسمي الأول لأحدث أفلام الممثلة آن هاثاواي "السحرة".

قصة الفيلم مستوحاة من كتاب "السحرة" الذي صدر عام 1983، لرولد دال، ويحكي عن قصة مخيفة ومضحكة وخيالية لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات، يعيش مع بعض السحرة.

وتشارك "هاثاوي" بطولة فيلم "السحرة"، إلى جانب أوكتافيا سبنسر، ستانلي توتشي، وكريس روك، وإخراج روبرت زيميكس، من المقرر عرض الفيلم يوم 22 أكتوبر.

ويأت ذلك في الوقت الذي تم تأجيل طرح عدد كبير من الأفلام بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق العديد من دور العرض، ومن بين الأفلام المؤجلة "لا وقت للموت"، Dune، F9، الجزء الرابع من ماتريكس وبات مان.

وتشهد صناعة السينما العالمية حاليا خسائر كبيرة، وبسببها تمّ تأجيل عدد من المهرجانات والأحداث الفنية، بينها أوسكار، جولدن جلوب، بافتا وغيرها.