في يوم ميلادها.. محطات وجوائز في مسيرة كيت وينسليت

"حضور كيت الرائع في الأفلام يجذب الجماهير والممثلين ويلهمهم، فمن أول عمل لها ووجودها على الشاشة قوي وشجاع مثل الشخصيات اللاتي اختارت تجسيدهن. فهي موهبة غير عادية"، كلمات قالتها جوانا فيسينتي، المديرة التنفيذية لمهرجان تورنتو السينمائي عن الممثلة المميزة كيت وينسليت قبل آخر تكريم لها العام الجاري.

الممثلة كيت وينسليت التي تتم اليوم عامها الـ 46، قدمت العديد من الأدوار المميزة خلال مشوارها الفني، قادها لحصد العديد من الجوائز، كما دخلت قلوب الجماهير في العالم كله.

ولدت كيت وينسليت 5 أكتوبر 1975 في بريطانيا، أول عمل شاركت فيها كان مسلسل Shrinks عام 1991، وفي نفس العام ظهرت في مسلسل Dark Season، ثم قامت ببعض الأدوار في فترة التسعينات، حتى قدمت دورها المميز في فيلم Sense and Sensibility لتترشح عنه لأول جائزة أوسكار في حياتها عام 1996.

في عام 1996 شاركت بطولة فيلم تايتانك مع الممثل ليوناردو دي كابريو، ليكون نقلة في حياتها، بعد النجاح الواسع الذي حققه الفيلم، ونالت عن دورها ثاني ترشيح أوسكار.

تايتانك الذي أخرجه جيمس كاميرون، ترشح لـ 14 جائزة أوسكار وحصد منها 11، وكانت أرباحه خيالية تخطت الـ 2 مليار دولار.

ترشحت "كيت" بعد تايتانك لخمس جوائز أوسكار، ففي عام 2002 ترشحت عن دورها المساعد في فيلم Iris، وفي عام 2005 ترشحت عن دورها الرئيسي في فيلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind، ثم ترشحت عن دورها الرئيسي في فيلم Little Children.

وبعد 5 ترشيحات حصدت أول أوسكار في تاريخها عام 2007، عن دورها الرئيسي في فيلم The Reader، ثم ترشحت للمرة السابعة عن دورها المساعد في فيلم Steve Jobs.

اقترب عدد الأفلام التي شاركت فيها "كيت" من الـ 60 عملا، منها أفلام قدمت خلالها أداء شديدة التميز، مثل Sense and Sensibility، والطريق الثوري، وغيرها.

وخلال مشوارها الفني ترشحت كيت وينسليت لـ 11 جائزة جولدن جلوب، وحصدتها 4 مرات عن أدوارها في أفلام، The Reader، وRevolutionary Road ، وMildred Pierce، وSteve Jobs.

ترشحت الممثلة صاحبت الـ 45 عاما، لـ 8 جوائز بافتا، وحصدتها 3 مرات، وحصدت جائزة من الأكادايمية الأسترالية للسينما والتلفزيون عن دورها في فيلم The Dressmaker.

وحصدت جائزة من "الفيلم البريطاني المستقل"، ورشحتها نقابة ممثلي الشاشة الامريكية لـ 11 جائزة وحصدت منها 3.. بالإضافة إلى المئات من الترشيحات الأخرى.