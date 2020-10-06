صبحي لـ"الوطن": حققنا استثمارات بمراكز الشباب بأرباح 1.2 مليار جنيه

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة، بالإضافة إلى 800 مليون جنيه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات.

وزير الشباب: انتهينا من تنفيذ 13 مشروعا استثماريا بنظام BOT بمراكز شباب القاهرة

وأضاف صبحي في تصريحات لـ "الوطن" أنه في إطار مشروعات الطرح الإستثماري التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة بمختلف مراكز شباب الجمهورية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع BOT بعدد من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة وجارٍ الانتهاء من 12 مشروعا بتكلفة إنشائية قدرها 300 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من إنشــاء 3 كافيتيريا بمراكز شباب السواح والتجمع الأول ومنشية التحرير و2 دار للمناسبات الاجتماعية بمراكز شباب حلمية الزيتون ومنشية التحرير و2 صالة أفراح بمركز شباب باب الشعرية، كذلك تم الانتهاء من تنجيل 3 ملاعب خماسية نجيل صناعي بمراكز شباب الخالدين ومنشأة ناصر، وتنجيل 2 ملعب قانوني بالنجيل الصناعي بمركز شباب الساحل، أيضا الانتهاء من إنشاء 1 حمام سباحة بمركز شباب الاندلس، فيما يجري العمل حاليا على الانتهاء من إنشاء 3 حمام سباحة بمراكز شباب زهراء المعادي ومكرم عبيد وحلمية الزيتون و1 كافتيريا بمركز شباب حلمية الزيتون، وتنجيل 2 ملعب قانوني نجيل صناعي بمركز شباب نهضة شرق حلوان و2 ملعب خماسي نجيل طبيعي بمركز شباب 15 مايو و1 ملعب خماسي نجيل صناعي بمركز شباب عين شمس و2 قاعة مناسبات بمركزي شباب المعادي الجديدة والمعصرة.

صبحي: 430 مليون جنيه عائد استثماري في مراكز شباب القاهرة

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه يجري العمل حاليا على تطوير شامل بمركز شباب سرايا القبة التي تشمل في مجملها إنشاء مول تجاري وحمام سباحه وملاعب ودور للمناسبات الاجتماعية بقيمة إنشائية 250 مليون جنيه، مؤكدا أن العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة القـاهرة يقدر بنحو 430 مليون جنيه.

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف محافظات الجمهورية حيث أنها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة أعباء مالية إضافية، موضحا أن الوزارة تسعى إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كذلك توفر رصيد للأندية والمراكز، مع اتخاذ كل اشتراطات الأمن والسلامة لكل المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات.