تفاصيل تحليل المخدرات بالسكة الحديد: يجرى لـ200 عامل يوميا

بدأت هيئة السكة الحديد، في إعداد قوائم بأسماء العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة بمنظوماتها الأساسية ومنها عمال "البلوكات- المناورات- التحويلات- المزلقانات- سائقي القطارات- مساعدي سائقي القطارات- الفنيين"، وذلك لإرسالها إلى المركز الطبي التابع للسكة الحديد، لإجراء تحليل المخدرات على جميع العاملين بشكل مفاجئ، عن طريق اختيار الأسماء من القائمة بشكل عشوائي.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن تحليل المخدرات، يجرى على العاملين بشكل دوري، ولن ولم نسمح بوجود مدمنين بالعمل بالوظائف الحرجة، حفاظا على أرواح المسافرين، مشيرا إلى أن تحليل المخدرات يتم بصفة دورية على جميع العاملين بمنظومة السكة الحديد.

وأضاف رسلان، لـ"الوطن"، أن تحليل المخدرات يتم بصورة عشوائية ومفاجئة، مؤكدا أن العمل يسير بصورة منتظمة بجميع محطات السكك الحديدية، موضحا أن هناك حالة من الانضباط داخل المنظومة منذ تنفيذ غرامات المخالفين لتعليمات الهيئة.

وترصد "الوطن" تفاصيل إجراء تحليل المخدرات على جميع العاملين بالسكة الحديد والعقاب الموقع على المدمنين:

1- يجرى كشف تحليل المخدرات على العاملين بالوظائف الحرجة بشكل عشوائي ومفاجئ.

2- كشف تحليل المخدرات يتم فى مستشفى السكة الحديد.

3- عمال "البلوكات - المناورات - التحويلات - المزلقانات - الإشارات - سائقي القطارات - مساعد سائقي القطارات" أكتر فئة تخضع لتحليل المخدرات بشكل دوري، لأنهم مسؤولون عن سير حركة مسير القطارات.

4- يخضع للكشف يوميا 200 عامل يتم اختيارهم بطريقة عشوائية.

5- سيتم الكشف على 33 ألف عامل بهيئة السكة الحديد والشركات التابعة لها بداية عام 2021.

6- الاستبعاد النهائي من العمل حال استمرار أى عامل مدمن فى تعاطى المواد المخدرة.

7- تحويل المدمنين للتحقيق ومن ثم وقفهم عن العمل، وإلزامهم ببرنامج علاجي قبل عودتهم مرة أخرى للعمل.

8- وضع جداول يومية قبل إنطلاق حملة كشف المخدرات على العاملين باختيار أعداد مناسبة للحفاظ على سير العمل.