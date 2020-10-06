شوادر أدوات مدرسية وزيارات للعائلات.. أبرز تحركات "مستقبل وطن" للدعاية

لم يحدد حزب مستقبل وطن خطة لعقد مؤتمرات شعبية لمرشحيه في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، فيما انتشرت عدد كبير من الأمانات بدعايا المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي( الفيسبوك)، إضافة إلى وجود لافتات خاصة بالمرشحين في مختلف أنحاء الجمهورية.

و قال الدكتور عبد الحي عبيد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يتحرك في اتجاهين بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يعمل على حشد المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية، والمشاركة في التصويت، إلى جانب الدعاية الانتخابية للمرشحين، لافتا إلى أن أمانة القاهرة أقامت عدد من الشوادر لبيع الأدوات المدرسية للطلاب، كدعاية للمرشحين في الانتخابات، بأسعار مخفضة.

وأضاف"عبيد"لـ"الوطن"، أن الحزب على مستوى الجمهورية، سيقوم بعدد من الزيارات للعائلات في أماكنهم في المناطق المختلفة، لكسب دعمهم ومساندتهم لمرشحي الحزب كل في دائرته، لافتا إلى أن الحزب لن يتوسع في المؤتمرات الجماهيرية، في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أعضاء الحزب كل في القسم الخاصة به في الأمانات المختلفة، اتفقوا على التعاون كل في مجال تخصصه لتقديم الخدمات للمواطنين، سواء كان ذلك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو بشكل عام.

وقال عادل ناصر، أمين عام الحزب في الجيزة، إن الحزب لم يضع خطة لعقد مؤتمرات جماهيرية للمرشحين حتى الأن، في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مشيرا إلى أن أعضاء الحزب والمرشحين يكثفون لقاءاتهم الفترة الحالية، مع أهالي الدوائر في أماكنهم في الشوارع، وفي جلساتهم على المقاهي، إضافة إلى استقبال المواطنين في مقرات الحزب في المحافظات.

وأضاف" ناصر" لـ"الوطن"، إن قيادات الحزب يتحركون مع المرشحين كل في دائرته، والمرشحين يجلسون مع الناخبين، يشرحون لهم ما سيقدمونه من خدمات، إضافة إلى عرض البرنامج الانتخابي لهم، كل في دائرته.