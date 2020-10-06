"التنمية المحلية": تحصيل 10.8 مليار جنيه من التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن حصيلة الأموال المحصلة حتى الآن من التصالح في مخالفات البناء 10 مليارات جنيه و800 مليون جنيه، كما ذكر أن عادل غضبان محافظ بورسعيد، أعلن التخفيض لأحياء الشرق ومجلس مدينة بورفؤاد 30% وحي الزهور العرب والمناخ والضواحي 40% وغرب الجنوب 75%.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قام بتخفيض 35% ومعاملة الأماكن العشوائية معاملة القرى والنجوع بـ 50 جنيها للمتر وهذا زاد طلبات التصالح في المنطقة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن القاهرة خفضت مرتين الأولى من 30 إلى 55% والثانية من 20% إلى 70% أما الجيزة فقد خفضت من 15% إلى 20 % أما القليوبية خفضت من 10% إلى 50% حسب الأحياء، موضحًا أن التخفيض يكون حسب سعر متر التصالح في الحي فقد تم تخفيض في الجيزة 15% إلى 20% النسبة مؤثرة في قيمة التخفيض وهي نسبة كبيرة بالنسبة لإجمالي سعر المتر.

وأوضح أن الغربية سجلت أكبر عدد انخفاض وهذا زاد عدد الطلبات التصالح فكلما زادت التخفيضات زاد طلبات التصالح أما بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة فقد خفض عاصم الجزار وزير الإسكان القيمة وتواصل شخصيا مع اللواء محمود شعراوي الذي تواصل مع المحافظين لإرسال قرارات من هيئة المجتمعات العمرانية للتنفيذ منذ 10 أيام.