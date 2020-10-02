في دائرة الرؤساء.. سباق مشتعل بين رجال الأعمال المرشحين في مصر الجديدة

من بين الكثير من الدوائر المشتعلة التي بدأت سريعا جولاتها التنافسية من أجل حصد مقاعد بـ مجلس النواب 2020، تجذب دائرة مصر الجديدة وأول وثان مدينة نصر، بسباقها الصاخب ولكن على نار هادئة هذه المرة، الأنظار، حيث يتنافس بها العديد من رجال الأعمال البارزين.

تكتسب منطقة مصر الجديدة، اهتماما من نوع خاص، كونها المقر الانتخابي للرؤساء، حيث أدلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والرئيس المؤقت عدلي منصور في مدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات، ذات التراث الأثري الملكي، وهي نفس اللجنة الانتخابية التي يدلي الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته فيها، بعد تم تغيير اسمها إلى مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميره النموذجية بنات.

ويتنافس على المقاعد الثلاثة للدائرة السادسة بالقاهرة، 53 مرشحا بنظام الفردي لـ النواب، بين مستقلين وحزبيين، بعضهم من رجال الأعمال البارزين بالمنطقة والبلاد بشكل عام، حيث تصدرهم صاحب الرقم "1" بالقائمة، المرشح محمد مصطفى السلاب، وهو عضو مجلس النواب حاليا بقائمة "في حب مصر"، كما أنه رئيس مجموعة شركات ومعارض مصطفى السلاب التجارية، ورئيس أحد مصانع السيراميك الشهيرة.

صاحب الرقم الثاني بقائمة المرشحين الفرديين أيضا، هو رجل الأعمال الشهير عمرو السنباطي، وهو رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، حيث أسس نادي "سماش للتنس" 1995 وهو في الـ 27 من عمره، فضلا عن إنشائه نادى روتارى هليوبوليس، وبجانب جهوده الرياضية، لديه نشاط اقتصادي وتجاري أيضا.

أما الثالث الذي يتنافس على أحد مقاعد الدائرة، هو أحد رجال الأعمال البارزين في مجال العقارات، وهو المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شركات عربية للتنمية والتطوير العمرانى"، ومجموعة "عربية للاستثمار العقاري"، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

الأحد الماضي، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت القائمة المبدئية للمرشحين بمجلس النواب، بعد غلق باب الترشح، حيث تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون، لمدة 3 أيام، هم 30 سبتمبر و1 و2 أكتوبر، قبل إعلان القائمة النهائية للمترشحين للنواب، يوم 5 أكتوبر الجاري.