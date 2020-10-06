ضبط 4 أشخاص وسيدة يروجان لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى تحت ستار الزواج العرفى 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.. فقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى ، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الإجتماعى تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن إستعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويته ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) ، وبصحبته (سيدتان – إحداهن لها معلومات جنائية) ، وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض ، وبمواجهةإحدى السيداتين أقرت بإعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمعرفة المتهم المضبوط نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما ، وأضافت بإنشائها صفحة على أحد التطبيقات يتابعها عدد كبير من الأشخاص ، وبمناقشة السيدة الآخرى أيدت ماجاء بأقوالهما وأضافت بقيام المتهم الأول بإيوائها ونقلها لتزويجها بعقد عرفى محدد المدة مقابل مبلغ مالى ، كما عثر بحوزتهم على (3 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمتهم الأول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم")

ضبط إحدى السيدات لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر أحد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى ، وجود صفحة بأحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وتبين أنها (بدون عمل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) ، وبمواجهتها أقرت بإعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى ، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، كما عثر بحوزتها على (2 هاتف محمول "أحدهما يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم – مبلغ مالى من متحصلات نشاطها).

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدى خلالها عن إستعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وتبين أنه (بدون عمل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) ، وبمواجهته أقر بإعتياده على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه بمقابل مبلغ مالى، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزته على (هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه).

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.. فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدى خلالها عن إستعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وتبين أنه (بدون عمل - له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة سوهاج) ، وبمواجهته أقر بإعتياده على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه بمقابل مبلغ مالى، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، كما عثر بحوزته على (هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" مبلغ مالى من متحصلات نشاطه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.