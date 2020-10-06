صور.. غلق مصنع أعلاف ومجزر لمخالفات بيئية بالشرقية

شنت إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، حملة موسعة على المنشآت الغذائية بدائرة مركز بلبيس، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري والأمن الصناعي ورئاسة مركز بلبيس.

وقال مدير إدارة شئون البيئة، المهندس ماهر الشناف، إن الحملة جاءت تفعيلاً لسياسة ضبط منظومة المنشآت الغذائية، والتفتيش المكثف عليها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأسفرت عن إغلاق مصنع أعلاف، ومجزر نصف آلي بناحية قرية "غيتة"، بدائرة مركز بلبيس.

وأوضح "الشناف" أن الحملة رصدت عدداً من المخالفات، من ضمنها وجود نقص حاد في الاشتراطات البيئية والصحية، مما يشكل خطراً داهماً على الصحة العامة، مشيراً إلى أنه تم تحرير عدد من المحاضر بشأن هذه المخالفات.

وأشار مدير إدارة شئون البيئة إلى أن فحص المنشآت الغذائية يتم من خلال ثلاثة معايير رئيسيه، تشمل فحص المنشأه، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير، من حيث التهوية الجيدة والإضاءه والنظافة العامة للمكان بشكل عام، بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئه تنشط فيها الميكروبات الضارة والجراثيم لتنتقل للمادة الغذائية، وكذا فحص المادة الغذائية للتأكد من صحتها وسلامتها، بالإضافه للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالمطعم، وتوافر شهادات صحية لهم.