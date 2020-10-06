حملات مكبرة لضبط حائزى المواد المخدرة.. أبرزها تحريز 25 كيلو بانجو و4 الآف قرص

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل – مقيم بمحافظة مطروح) فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن مطروح ، تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (23,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4000 قرص مخدر لعقار التامول – 200 جرام لمخدر الهيروين – 5 طلقات خرطوش مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

ضبط 25 كيلو جرام لمخدر البانجو و قطعتى سلاح نارى بدمياط

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بمحافظة دمياط)..بالإتجار فى الأسلحة النارية الذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" ومديرية أمن دمياط تم إستهدافه وتبين عدم تواجده بمسكنه وتم ضبط (فرد محلى الصنع- طبنجة- 8 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 25 كيلو جرام).

ضبط 10 كيلو جرام لمخدر البانجو بحوزة أحد العناصر الإجرامية بدمياط

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط من ضبط (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10كيلو جرام - سلاح أبيض "مطواه" - مبلغ مالى - هاتف محمول - دراجة نارية بدون لوحات معدنية) بحوزة ( عنصر إجرامى - مقيم بدائرة المركز- له معلومات جنائية).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 180 طربة لمخدر الحشيش بالشرقية

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ..وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى– عدد 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطلين ) حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

كما تم ضبط (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.

وبمواجهتهم إعترفوا بما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و320 ألف جنيه) تقريباً.

ضبط كمية من مخدر الهيدرو بحوزة أحد الأشخاص

وتمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 350 جرام تقريباً – هاتف محمول ) بحوزة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الإسكندرية) حال عبوره نفق الشهيد أحمد حمدى من الجهة الشرقية مستقلاً إحدى السيارات ، بمواجهته إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والهاتف للتواصل مع عملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.