أول تعليق لأرملة الشهيد منسي بعد افتتاح مسجد باسمه: الخبر أسعد قلوبنا

عبرت منار سليم أرملة العقيد الشهيد أحمد منسي، عن سعادتها البالغة بعد إعلان وزارة الأوقاف عن افتتاح مسجد جديد يحمل اسم الشهيد منسي في سوق الجملة الجديد بمنطقة برج العرب بالاسكندرية.

وأضافت منار في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "حاجة تشرف والخبر أسعد قلوبنا، بعد ما شوفت الإعلان، بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر ، وحقيقي الدولة تفعل كل ما بوسعها، وفي كل وقت وفي كل فرصة لإثبات بطولات شهداء الوطن وتكريمهم وتخليد ذكرائهم في كل المناسبات".

وتابعت: "نحن نشعر بهذا الأمر ونفخر به، وستظل مصر قوية بسواعد أبناءها الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وإعلاء كلمته".

ووجهت منار رسالة لأهالي وزوجات الشهداء من خلال الـ"الوطن"، قائلة: " لكل أم فقدت أبنها وكل زوجة رملت افتخروا بذلك، فبفضل التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال، استطاعت مصر أن تنهض من جديد وتصبح أقوى بكثير من قبل، فكل الإنجازات التي تتحقق على أرض الوطن هي نتاج عمل وجهد وتضحيات كبيرة، نرى نتاجها الأن مع كل إنجاز يتحقق، فافتخرو بهذا العمل".

وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان اليوم عن افتتاحها مسجد الشهيد العقيد أحمد منسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجمعة القادمة، وعن افتتاح مسجد الشهيد رقيب أول / مصطفي أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية، تأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) من جهة، وتقديرًا لأبناء الوطن العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها، جدير بالذكر أن المسجدين من إنشاء وتنفيذ الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة الباسلة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد على جميع الأئمة بضرورة الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة وعلى الالتزام بالوقت المحدد لها بعشر دقائق مراعاة للظروف الراهنة، وعلى التنبيه والتنبه المستمر سواء في صلاة الجمعة أو في سائر الصلوات لمتابعة التطبيق التام لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة علامات التباعد.