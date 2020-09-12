تخليدًا لذكراه.. «التضامن» تفتتح فرع الشهيد المنسي بجمعية رسالة بالدقي

قامت اليوم وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، بافتتاح فرع الشهيد أحمد المنسي بأحد مقرات جمعية رسالة للأعمال الخيرية وهو فرع مصدق بالدقي، وذلك بحضور الدكتور شريف عبدالعظيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، يأتي افتتاح المقر تخليداً لذكري الشهيد قائد معركة البرث. وقد أعربت القباج عن سعادتها لتواجدها هذا اليوم في جمعية رسالة، حيث ثمّنت الدور الذي تقوم به الجمعية فى رسالة تتم اليوم ٢٠عاماً من العمل ليس فقط الانساني ولكن التنموي الاصيل بما يحمله من معنى فقد بدأت كنشاط طلابي وتطوع ووصلت الى٦٠ فرعا على مستوى الجمهورية، كما اكدت ان الجميل ايضاً في هذا اليوم هو تسمية هذا المبنى باسم الشهيد احمد منسي وهو رمز للبطولة حيث تعد البطولة أيضاً في كافة ميادين العمل فكل من يحمل قلما وفأسا فهو يجاهد ونحن جميعاً نعمل فداء للوطن. ولفتت القباج الى ان العمل التنموي يتطلب العمل بروح الفداء فهذه الروح هي التي تبني الاوطان، كما أثنت أيضاً على الروح التي شاهدتها بين الشباب في هذا المبنى والعمل التطوعي الذي يقومون به سواء في خدمة ذوي الاعاقة وتنمية الشباب ومحو الامية نحن داخل مبنى يحمل كل معاني البناء فنحن لسنا نبني في الحجر ولكننا نبني في البشر.

وأكد الدكتور شريف عبدالعظيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، عن مدى فرحته واعتزازه بإطلاق اسم الشهيد احمد منسي علي أحد مقرات جمعية رسالة للتعبير عن مدي امتناننا وفخرنا ببطولاته، كما أضاف الدكتور شريف عبدالعظيم، ان جمعية رسالة دائمًا تدعم القوات المسلحة في استمرار أعمالها البطولية ضد العناصر الإرهابية، في سبيل رفعة وأمن الوطن وهذا أقل ما يمكننا تقديمه لهم.

كما شدد علي أن الجمعية منذ بدأ إنشاؤها لم تتوان عن دورها المجتمعي، ودائمًا تكون صاحبة السبق عند دعم البلد سواء شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم حماية للبلد، كما ساهمت جمعية رسالة في حل أزمة كورونا حيث قامت بإطلاق تحدي الخير لاحتواء اثار مكافحة فيروس كورونا على الطبقات الأكثر احتياجا من عمال اليومية والحرف اليدوية التي ستتأثر بشدة بانقطاع أعمالها، وقد ساهمت المبادرة في مساعدة مئات الآلاف من الأسر المتضررة.