كشف ملابسات واقعة خطف طفلة بكفر الشيخ وقتلها لسرقة قرطها الذهبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفرالشيخ من (تاجر أعلاف - مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه إختفاء نجلته ( تبلغ من العمر 8 سنوات ) عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات للمنزل وإتصال أحد أشخاص وطلب مبلغ مالى قدره (100 ألف جنيه كفدية) نظير إطلاق سراح الطفلة .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (مالك محل زيوت سيارات - مقيم بدائرة المركز ) .

عقب تقنين الإجراءات­ تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة وأضاف بمعرفته بوالد المجنى عليها لتردده عليه بالمحل وحال مشاهدته لها اليوم أثناء سيرها أمام المحل ملكه إستدرجها لداخله بزعم تقديم بعض الحلوى لها ثم حاول التعدى عليها إلا أنها إستغاثت فكتم أنفاسها ورطم رأسها بالأرض وأودى بحياتها وإستولى على قرطها الذهبى ثم وضع جثتها داخل شيكارة وألقى بها بأحد المصارف وعقب ذلك قام بعملية الفدية حتى يظن أهليتها بإختطافها، وتم بإرشاده إستخراج الجثة وضبط القرط الذهبى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .