145 مليون جنيهاً ضرائب مستحقة على ثلاثة أنشطة تجارية بـ3 محافظات
كتب:
الوطن
12:32 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
مكافحة التهرب الضريبى
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهرب الضريبى والجمركى بشتى صورها .. فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام ( أحد الأشخاص ) بمزاولة نشاطاً كبيراً فى مجال (تجارة وتوريد المعادن والخردة) من خلال مقر كائن بمحافظة الإسكندرية ، محققاً من جراء ذلك أرباحاً مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام القانون ، وبالفحص وإجراء التحريات وحصر نشاطه خلال عام تبين قيامه بإخفاء مبلغ مالى قدره (76,234,583 ستة وسبعون مليوناً ومائتان أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ثلاثة وثمانون جنيهاً ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.
من ناحية أخرى أكدت التحريات قيام ( أحد الأشخاص ) بمزاولة نشاطاً كبيراً (مكتب هندسى) من خلال مقر كائن بمحافظة الدقهلية ، محققاً من جراء ذلك أرباحاً مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام القانون ، وبالفحص وإجراء التحريات وفحص نشاطه خلال عامين تبين قيامه بإخفاء مبلغ مالى قدره (62,340,500 إثنان وستون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة جنيهاً ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.
كما أكدت التحريات والمعلومات قيام ( أحد الأشخاص ) بمزاولة نشاطاً كبيراً (كوافير) من خلال مقر كائن بمحافظة القاهرة ، محققاً من جراء ذلك أرباحاً مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام القانون ، وبالفحص وإجراء التحريات وفحص نشاطه خلال سته عوام تبين قيامه بإخفاء مبلغ مالى قدره ( أكثر من 7مليون جنيه ) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.