التضامن: رفض أكثر من 4 ملايين متقدم لدعم تكافل وكرامة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدعم النقدي الذي تقدمه الوزارة لن يقف، لكن سيتم إخراج الأسر الشابة القادرة على العمل، من خلال توفير فرص عمل لهم، موضحة أنّه سيتم إخراج 10 لـ15% من المستفيدين من الدعم النقدي ممن هم قادرين على العمل.

وأضافت القباج، اليوم، خلال توقيع بروتوكول تعاون ضمن برنامج "فرصة"، لتوفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي بالتعاون مع المؤسسات الأهلية، رفض 4 ملايين ونصف المليون متقدم لدعم تكافل وكرامة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت مؤخرا توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة لبرنامج فرصة لتوفير فرص عمل للشباب ومن هم في سن العمل من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، من خلال التدريب والتشغيل والتوظيف الذاتي.

ولفتت إلى أنّ توقيع الاتفاقيات خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون مع المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في الانتقال بالنموذج التنموي الذي وضعت الوزارة أسسه منذ سنوات، وطورت من خلاله شبكة الحماية الاجتماعية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وخطوة نحو ترسيخ الشراكات في مجالات التمكين والتنمية المستدامة ورفع وإطلاق قدرات المواطن من خلال خلق بيئة صديقه، ومنظومة متكاملة لمساندة الفئات المهمشة، والأسر الفقيرة في الحصول على فرصتها في التأهيل والتدريب والتوظيف الذاتي واكتساب المهارات التي تمكنها من الدخول لسوق العمل.

كما أطلق برنامج فرصة، أحد برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، "وحدة التدريب والتوظيف" ببني سويف وهي أول وحدة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية تأتي تنفيذا لرؤية وزارة التضامن الاجتماعي في التأسيس لنشر وحدات التدريب والتوظيف داخل مديرياتها، للوصول لمجتمع مصري مُتضامن ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع.