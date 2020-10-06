فيديو.. محمية رأس محمد قطعة من الجنة على أرض سيناء

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على فضائية القناة الأولي، تقريرا عن محمية رأس محمد، قطعة من الجنة على أرض سيناء، والتي تعد أقدم محمية مصرية يتم إعلانها رسميا كمحمية طبيعية، وثاني أهم محمية طبيعية على مستوى العالم؛ لما تميزه من سحر وجمال، يميزها بين ثلاثين أخرى، تضمها مصر.

وعلى الرغم من إعلانها رسميا كمحمية طبيعية عام 1938، إلا أنها لم تحظى باهتمام ملحوظ حتي عام 1989، حيث وضعت خطة شاملة لتطويرها وتوسيعها حتي وصلت مساحتها إلي نحو 480 كيلو مترا، بعد أن كانت 97 فقط، من بينهم نحو 135 كيلو متر أرض برية، والباقي من الشعب المرجانية والبيئة المائية.

وتعتبر محمية رأس محمد في مدينة شرم الشيخ، واحدة من أبرز المعالم السياحية في المنطقة العربية، حيث تحتضن تراثا ثقافيا يختصر التاريخ، ويدون حقب الحضارة القديمة، يقصدها الزوار من أنحاء العالم.

الموقع الجغرافي للمحمية فريد، حيث شبه جزيرة سيناء، وتحديدا في المنطقة الفاصلة بين كل من خليجي السويس والعقبة، وتضم مناطق غاية في الروعة، تتنوع بين الجبلي والمائي، فيما يشبه الجنة.

وتناول التقرير نوادر محمية رأس محمد، التي لا يوجد لها مثيل في العالم ، بداية من البحيرة المسحورة التي تجمع شتي الألوان، وصولا لأندر النباتات الموجودة على سطح الأرض.

كما أن المنطقة مثالية لمحبي الغوص والسباحة، إذ يبدأ عمق المياه من بضعة أمتار، حتى تصل إلى 800 مترا للعمق، كما توفر أماكن رائعة تنمو فيها الشعاب المرجانية، بألوانها المميزة، وتسبح فيها أسماكًا متنوعة، حيث توجد أكثر من ألف نوع من الأسماك.