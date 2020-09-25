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اليوم.. انطلاق الحملة الترويجية للسياحة "Eco Egypt" من محمية رأس محمد

كتب:

حماده الشوادفي
10:10 ص | الجمعة 25 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تنطلق اليوم الجمعة، حملة بيئية جديدة تحت عنوان "Eco Egypt" من محمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ، أطلقتها وزارات البيئة والإعلام والسياحة، لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين.

ومن المقرر أن يطلق الحملة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، بحضور 30 سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية المختلفة.

وتهدف الحملة لدعم السياحة البيئية، وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتشجيع المواطنين على زيارة المحميات الطبيعية، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحميات.

كما تسلط الحملة الضوء على المناطق الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها مصر، ولا يعرفها الكثيرون حول العالم، وافساح المجال أمام السائحين المهتمين بالسياحة البيئية؛ لزيارة أماكن جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة.

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