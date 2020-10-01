سكان محمية "رأس محمد": الحكومة ساعدتنا في جذب السياحة

قال الحاج جميع، أحد سكان محمية رأس محمد، إنه يتواجد في رأس محمد منذ فترة طويلة ويقوم بتسهيل حركة السياحة في المحمية، وحصل على إقامة عمل في المحمية منذ فترة التسعينيات، كما يتم توفير مخيمات للسائحين حال رغبوا في ذلك.

وأضاف "جميع"، على هامش حوار خاص لإطلاق "ايكو إيجيبت" أول حملة للترويج للسياحة البيئية، وذلك خلال تقرير لبرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن وزيرة البيئة ساعدت كثيرا على تطوير المحمية، حتى بات عدد السائحين في المحمية بشكل أكبر: "الحركة بقت أكبر من الوزارات، وبقي فيه شغل أفضل من قبل"، موضحا أن

بينما قال الحاج سلمي، أحد سكان محمية رأس محمد، إن الدولة بدأت بالاهتمام بالترويج للسياحة البيئية في المحميات الطبيعية، حيث إن مصر تمتلك الكثير من المحميات الطبيعية التي لا مثيل لها على مستوى العالم، ما يدفع العديد من السائحين للقدوم إليها من أجل التمتع بالسياحة البيئية وخاصة المحميات.

وأضاف "سلمي" خلال التقرير، أن سكان المنطقة يعتمدون على السياحة بشكل رئيس لتوفير قوت يومهم، حيث أن رواد المحميات توقفوا عن الزيارات منذ فترة طويلة، والدولة تسعى لتنشيط عودتها مرة أخرى، موضحا أن 70% من العاملين في السياحة بالمحميات الطبيعية من أهالي سيناء.