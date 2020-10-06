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محمود مسلم

قرار وزاري برفع كفاءة الإنفاق الحكومي

كتب:

الوطن
01:37 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1972 لسنة 2020، باستبدال الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القرار رقم 1769 لسنة 2020، المتعلق برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، كما يلي:

يجوز للجهات في الحالات الطارئة أو العاجلة وبموافقة الوزير المختص أو المحافظ، شراء أي من الأصناف المشار إليها بهده المادة، بالاتفاق المباشر بالكمية أو بالعدد اللازم لمداركة المتطلبات العاجلة للعمل، ولحين تدبير تلك الأصناف بأسلوب الاتفاقية الإطارية، على أن يتم الشراء بما لا يتجاوز 20% من الكمية أو العدد المطلوب شرائه بهذا الأسلوب.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

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