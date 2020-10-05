براتب يصل إلى 5 آلاف جنيه.. فرص عمل للشباب بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة تنظيم جهاز رعاية وتشغيل الشباب ملتقى توظيفي بمقر الجهاز يومي الأربعاء والخميس 14 و15 من شهر أكتوبر الجاري، لافتا إلى أن اليوم الأول سيشارك في الحضور مسئول (hr) لمطعم بافلو برجر لتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على وظائف وهي:

عضو فريق

-الراتب 2700 جنيه

– 9 ساعات عمل

- توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين

مديرين افرع ومساعدين

الراتب يبدأ من 5000 جنية يشترط خبرة

- توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملي

مندوبين توصيل طلبات

- الراتب يبدأ من 2000 جنية + نسبة على الاوردر

- توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين

سائق رخصة اولى وثانية

-الراتب يبدأ من 3200 جنية + نسبة على الاوردر

- توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين

وفي اليوم الثانى "شركة ماجيك" فارما للادوية بحضور مسئول (hr) بالشركة والوظائف المطلوبة هى :

مندوب مبيعات

– السن (من 22-30 ) المؤهل ( فوق متوسط – مؤهل عالى ) المرتب يبدأ من 2000 جنية + عمولة وزيادة المرتب حسب الخبرة وتوفير تامين صحى واجتماعى .

وقالت محافظة الجيزة في بيان إنة سيتم إجراء المقابلات بمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوى الدور الثانى من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.