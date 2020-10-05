مشروعات سياحية لتوفير فرص عمل للشباب بالجيزة

قام اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على قطاع الأحياء، بتوقيع عقد اتفاق ممثلا عن محافظه الجيزة مع الشركة العربية للمشروعات السياحية، لاستغلال قطعة أرض أملاك دولة مساحتها ١٢٤٨م٢ كائنه بـ١ شارع الدخوليه، لإقامة مشروع يساهم في توفير فرص عمل للشباب، وتشجيعا للاستثمار ودفع عجله الاقتصاد.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز لمراجعة كفاءة سيارات الشفط والبالغ عددها 181 ورفع جاهزيتها، للتأكد من جاهزية ماكينات الشفط والكيبوتات وتخصيص أماكن ملائمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه ودعم المناطق التي تشهد تجمعات للمياه ببالوعات للصرف، مشددا على التأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار بكافه الشوارع.

مشددا، على سرعة الانتهاء من خطة ترميم وإصلاح وتطهير مخرات السيول، وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط وسرعة انتهاء أعمال رصف الطرق على جانبي المخرات، من خلال مديرية الطرق موجهًَا رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة الأعمال ورفع ناتج أعمال التطهير أولاً بأول.

كما وجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها، وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة، تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين.

ولفت إلى ضرورة استثمار مقومات المجتمع المدني مثل اللوادر والأوناش وسيارات الإنقاذ وتوفير وسائل اتصال بأصحابها، لسرعة التعاون عند الحاجة، مناشدًا المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة نحو منع تراكم مياه الأمطار أعلى أسطح العقارات، من خلال توفير ألية لتصريف المياه كتوفير بالوعة صرف أو مواسير تصريف لتلافي تسرب المياه لجسم المبنى وإلحاق الضرر به.

وكلف محافظ الجيزة، مديريات التضامن والصحة والشباب بتوفير أماكن مخصصة لإجلاء المواطنين تتوافر بها إشتراطات الأمان والسلامة، واتخاذ الوسائل الاحترازية لمنع إنتشار كورونا وتجهيزها بوسائل الإقامة والإعاشة اللازمة، ورفع حالة الاستعداد بالمستشفيات وتوفير مخزون كافى من الأدوية والسيارات المجهزة، لتغطية مختلف القطاعات والوصول السريع للمناطق النائية.