استشاري أمراض صدر: الكمامة أكثر أمانا للأطفال من "فيس شيلد"

تساؤلات عدة طرحتها الأمهات عن ماهية الوسيلة الأكثر أمانا لأطفالهن، أثناء ذهابهم للمدارس، وهي هي الكمامة الطبية أم قناع الوجه "فيس شيلد"؟، وهو ما أجاب عليه الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، قائلاً إنّ الكمامة الطبية تكون أكثر حماية من قناع الوجه، ورغم ذلك فالاختيار بين الوسيلتين يخضع لمجموعة من المعايير.

وأضاف المغازي، لـ"الوطن"، أنّه لا ينصح بارتداء الكمامة الطبية للأطفال أقل من 3 سنوات، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كما أنّه من الصعوبة ارتداء الكمامة الطبية للأطفال الذين يعانون من ضيق التنفس، ناصحا بأن يكون ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة داخل الفصول أو الأتوبيس المدرسي، ومنح الطلاب فرصة بين الحصص المدرسية للخروج خارج الفصل في مكان مفتوح وخلع الكمامة، لصعوبة ارتدائها طوال اليوم الدراسي، خاصة صغار السن.

وعن قناع الوجه "فيس شيلد"، نصح استشاري الأمراض الصدرية، قائلا إنّ ارتداء قناع الوجه رغم أنهّ أقل حماية مقارنة بالكمامة الطبية، لكنه الأنسب في حالة الأطفال الأقل من 3 سنوات، وكذلك مناسبا للأطفال الذين يعانون من أمراض صدرية، لأنه يوفر نوعًا من أنواع الحماية للأطفال، ويكون إحدى وسائل التقليل من انتشار العدوي، خاصة أنّه يغطي الوجه والفم والعين.

ونصح المغازي، باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية متزامنة مع ارتداء الكمامة أو قناع الوجه "فيس شيلد"، كغسل الأيدي بالماء والصابون أو فركها جيدا بالكحول لمدة لا تقل عن ثانيتين، وذلك قبل ارتداء أو خلع الكمامة، والتشديد على ألا يتبادل الطلاب استخدام أغراضهم الشخصية والمدرسية، وتحضير وجبات عذائية متكاملة لهم في المنزل بعيدا عن الوجبات السريعة والجاهزة، وأن يتعلم الأطفال أهمية التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم داخل المدرسة، والامتناع عن المصافحة والمعانقة أثناء السلام والقاء التحية.