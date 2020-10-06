صور.. ليلى أحمد زاهر تواجه السحر في "وادي الجن"

كشفت منصة "ڤيو" (Viu)، خدمة بث الفيديوهات حسب الطلب الرائدة إقليمياً، عن أحدث إنتاجاتها العربية الأصلية، وهو مسلسل التشويق الخيالي "وادي الجن".

وتتم حالياً عمليات إنتاج المسلسل، ومن المقرر أن يبدأ عرضه على منصة "ڤيو" خلال شهور قليلة، ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية 4 طلاب جامعين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

والمسلسل الجديد من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، الذي سبق له تأليف مسلسل "زودياك" (2019) من إنتاج "ڤيو"، إلى جانب كل من منة إكرام وعمر خالد، ويشارك في العمل، الذي تنفّذ إنتاجه شركة "آي بروداشكنز" (iProductions)، مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، وهو من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إلى جانب كل من خالد كمال، وريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهنا داود، وحسن مالك، وسينثيا خليفة، وعبد الرحمن اليماني، وفراس سعيد.

ويتولى الإخراج الفني هند حيدر، وإخراج التصوير الفوتوغرافي أشرف جابر، وتصميم الملابس إيناس عبد الله والمونتاج رامز عاطف، ليجسّدوا الغموض الذي يتسم به مسلسل "وادي الجن" بدعم من أحد أفضل شركات المؤثرات البصرية في مصر "تريند في إف إكس" (Trend VFX).

ويؤكد فريق العمل المميز هذا على التزام "ڤيو" برعاية وتطوير المواهب العربية، من خلال تقديم إنتاجات أصلية ممتعة، تلائم الجمهور المحلي المعاصر.

وقال المخرج حسام الجوهري: "لدينا نص مميز جدّاً من تأليف كتّاب "إنتاجات ڤيو الأصلية"، مع مجموعة مذهلة من الممثلين، ما يتيح لي ولفريقي مجموعة من المواهب كبيرة لدعم هذا العمل، ونحن متحمسون جداً للانتقال إلى موقع التصوير الجميل والتاريخي في صحراء مصر الشرقية. موضوع المسلسل وفكرته مثيران للاهتمام جداً، ونحن متحمسون لتجسيد هذه الحكاية الغامضة بشكل سينمائي، ونقلها إلى شاشات المشاهدين".

ومن الأسماء اللافتة المشاركة في المسلسل كذلك صالح عبد النبي، وكريم الدسوقي، وأحمد عبد الحي، وإنجي أباظة، وشمم الحسن، وحمزة العيلي، وهبة عبد الغني، وأسما سليمان، وهند رضا، وصفاء جلال، وعلا رامي، مع ظهور خاص للنجمة المتألقة بشرى.

وقال وسام قطان، نائب الرئيس لشؤون المحتوى في "ڤيو" (Viu) الشرق الأوسط: "يسلط هذا المسلسل الضوء على رغبتنا الشديدة بالاستثمار في المواهب العربية الصاعدة، وإنشاء محتوى مشوّق لجمهورنا ضمن مختلف الأشكال الفنية، وتوفيره بعدد كبير من اللغات. فريق "إنتاجات ڤيو الأصلية" أنشأ حبكة فريدة وخيالية تلائم عصرنا الحالي، معتمدين على بيانات الجمهور وآرائه، مستمدين الإلهام من الحكايات العربية الأسطورية. ننتظر بفارغ الصبر بث مسلسل "وادي الجن" حصرياً لمشتركي خدمة "ڤيو" في بدايات العام المقبل، ونحن مصممون على الوفاء بوعودنا وتقديم أفضل محتوى ترفيهي عربي في الأسواق".