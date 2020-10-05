أحمد زاهر: "افتكرت كل اللي أذوني في حياتي عشان شخصية فتحي البرنس"

قال الفنان أحمد زاهر، إن دوره في مسلسل البرنس، بطولة الفنان محمد رمضان، كان واحد من أصعب الأدوار التي قدمها، لافتا إلى أنها أكثر شخصية شريرة قدمها خلال مشواره الفني.

وأضاف "زاهر"، في لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "أنا افتكرت كل الناس اللي أذوني في حياتي عشان أقدم شخصية فتحي بالشر اللي قدمته ده، وبدأت استعد للشخصية من كل النواحي عشان أقدمها بالشكل ده".

وكشف عن أنه رفض تقديم دور ترك الفتاة الصغيرة في الشارع، الذي أثر بشكل كبير في المشاهدين، وحقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، فور نزول الحلقة، لكن مخرج مسلسل "البرنس" محمد سامي رفض تماما.

وتابع: "قعدت أقول لمحمد سامي مش هعمل الدور ده، بلاش يا محمد هي الشخصية شريرة لوحدها، ولكن قالي ده أفضل للدراما، وأصر على تقديم المشهد".

وأشار إلى أنه كان هناك العديد من المشاهد الصعبة له خلال هذا المسلسل، والتي واجه العديد من الصعوبات فيها، ولكنه سعيد بردود الأفعال التي جاءت على الدور وعلى المسلسل بشكل عام.

يذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد زاهر، كل من فيلم "زنزانة 7، والذي يتم عرضه في السينمات ودور العرض في الوقت الحالي، وايضا مسلسل "البرنس" والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، والذي حقق نجاحا كبيرا في الشهر الكريم، وسط تفاعل كبير من المشاهدين في مصر والوطن العربي، والذي كان من بطولة كلاً من " محمد رمضان، ريم سامي، إداورد، نور اللبنانية، رحاب الجمل، أحمد داش، محمد ياسر "، من إخراج: محمد سامي.