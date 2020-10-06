افتتاح محطة ورافع مياه بالعريش في ذكرى أكتوبر بشمال سيناء

افتتح الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء محطة تحلية مياه الريسة ورافع مياه كرم أبونجيلة بالعريش، اليوم، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.

وأكد المحافظ أن محطة تحلية مياه الريسة بأبو صقل جرى إنشائها بتكلفة 10 ملايين و962 ألف دولار بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية، بطاقة 10000 متر مكعب في اليوم، وتخدم مناطق "أبو صقل، ضاحية السلام، والريسة بالعريش".

وأشار المحافظ إلى أن رافع مياه كرم أبو نجيلة بأرض الكارنتينا، جرى إنشائه بتكلفة 150 مليون جنيه، بطاقة 7000 متر مكعب في اليوم، ويضم مباني للطلمبات والمولدات والمحولات ومنظومة الكلور ومبنى إداري إلى جانب مخازن وورش لخدمة مناطق كرم أبو نجيلة ومنطقة ثان العريش وشارع القاهرة بالعريش.

حضرالافتتاح، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، المهندس سعيد بدة، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للمياه والصرف الصحى بسيناء، المهندسين طارق الباز ومحمد على صبرى ممثلا المعونة الأمريكية، المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية.