الأرصاد: وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر دليل على استقرار الجو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة استقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، وأحد علامات الاستقرار، هو وجود الشبورة المائية الموجودة على الطرق الصحراوية والزراعية أيضا، خاصة مداخل ومخارج الإسكندرية، وادي النطرون، مناطق من الدلتا في الصباح الباكر.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية على فضائية Ten، أنه خلال الساعات المقبلة، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن هذه الشبورة متواجدة خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع ومع بداية الأسبوع المقبل أيضا، نتيجة الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتابع، أن درجات الحرارة سترتفع عن المعدلات من 3 إلى 4 درجات، ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة على القاهرة عن أمس درجة واحدة، لتسجل اليوم على القاهرة 33 درجة مئوية، وستشهد هذا الارتفاع التدريجي خلال هذه الأيام، حتي يوم الجمعة، لتصل إلى 36 درجة مئوية خلال فترات النهار.

ووجه نصيحة للمواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية في فصل الخريف بشكل يومي لأن الأجواء تتغير بشكل سريع والتقلبات الجوية في هذا الفصل سريعة ومن الممكن أن نشهد ارتفاعات وانخفاضات في يوم واحد.

وأكمل، أن النصف الثاني من الخريف يوجد به اختلاف كبير بين درجة الحرارة العظمي والصغري وسنستشعره في الساعات الأولي من الصباح أثناء خروج الطلبة للمدارس لذلك يجب متابعة النشرة الجوية لكي نهتم بنوعية الملابس التي سيرتديها الأطفال أثناء خروجهم في الصباح للمدارس.