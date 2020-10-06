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تأجيل محاكمة 8 متهمين في "مسجد الفتح" لأول نوفمبر

كتب:

هيثم البرعى
03:13 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
المستشار معتز خفاجي

المستشار معتز خفاجي

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في طرة، اليوم، إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية أحداث مسجد الفتح، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013، لجلسة الاول من نوفمبر المقبل، لاستكمال المرافعة.

صدَر القرار برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمار.

وكانت محكمة الجنايات أصَدرت أحكامًا في القضية عام 2017، بمعاقبة 494 متهمًا بالسجن المؤبد والمشدد، وألقت الشرطة القبض على المتهمين الذين أعادت المحكمة إجراءات محاكمتهم وأصدرت بحقهم القرار المتقدم.

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