الاتحاد المصري للتايكوندو يكرم وكيل وزارة الصحة بالفيوم

استقبلت الدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، المستشار محمد مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمستشار القانوني للاتحاد الإفريقي للتايكوندو، والكابتن مصطفى عبد العظيم أحمد مدرب منتخب مصر والمدير التنفيذي لفرع شمال الصعيد، ومحمد علي هلال رئيس فرع شمال الصعيد للتايكوندو، واللاعبين الفائزين بميداليات في بطولة الجمهورية تحت وفوق 17 سنة والمقامة بنادي طلائع الجيش بالقاهرة .

وسلّم المستشارمحمد مصطفى، الدكتورة أميمة عباس وكيلة وزارة الصحة بالفيوم، درع الاتحاد، كما سلم الدكتورشريف صبحي مدير الطب العلاجي درع الاتحاد، بالإضافة إلى الدكتورعلي الشريف مدير معمل الفيروسات بالمستشفى العام الذي تسلّم درع الاتحاد أيضًا.

ويأتي تكريمهم وتسليمهم درع الإتحاد، في إطار دعم جيش مصر الأبيض "الأطباء" لمكافحة فيروس كوفيد 19 المستجد "كورونا" وأكد المستشار محمد مصطفى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للتايكوندو، أنّ تكريم الطلاب، يأتي ذلك في إطار مساعدتهم في عمل تحاليل الكورونا والتي كانت ضمن شروط الالتحاق بالمسابقة، والتي تميزوا فيها وحصلوا علي درجات تفوق رياضي اضيفت لدرجاتهم في مراحلهم التعليمية.

على جانب آخر، عبرت الدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، عن سعادتها البالغة بتميز فريق الفيوم للتايكوندو "آية أحمد عبد الفتاح، وأحمد مصطفى عبد العظيم، وسعد نبيل سيد، وشهد بدوي فرحات" وحصولهم على مراكز على مستوى الجمهورية وتمنت لهم التوفيق وتحقيق أعلى الدرجات، وأفضل الميداليات، مُشيرة إلى أنّ مكتبها مفتوح لهم في أي وقت.