محافظ الفيوم: إقبال من أصحاب الأمراض المزمنة على مبادرة "100 مليون صحة"

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للمحافظة ركزت على إعادة تنشيط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، خاصة فيما يتعلق بعلاج أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف "الأنصاري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن مبادرة علاج أصحاب الأمراض المزمنة لا تتعامل مع نفس المناطق التي يوجد بها تعامل مع مصابي فيروس كورونا، أى أن المسارات جميعها آمنة، ما يمنح طمأنينة أكثر للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة لاحظت خلال الشهرين السابقين، أن أصحاب الأمراض المزمنة يخافون من التعامل مع القطاع الصحي نتيجة فيروس كورونا، موضحًا أن وزيرة الصحة طمأنتهم وأكدت لهم ضرورة متابعة حالتهم الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة.

وأشار إلى أن هناك وفرة فى الأدوية بحملة "100 مليون صحة"، حيث يصرف المريض العلاج من نفقة الدولة طالما يوجد لديه أمراض مزمنة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد أن الحملة بدأت من يوم الأحد الماضي، وأن هناك إقبال من أصحاب الأمراض المزمنة، في ظل وجود إجراءات احترازية عالية جدًا من الفريق الطبي الموجود.