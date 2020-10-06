جامعة سوهاج وصندوق مكافحة الإدمان.. "معا لنشر الوعي بأضرار المخدرات"

تواصل جامعة سوهاج فعاليات أسبوع التوعية بمخاطر الإدمان، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، في الفترة من 3 إلى 8 من أكتوبر الجاري.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة، إن الفعاليات تضم عددًا من الأنشطة خلال هذا الاسبوع، تفعيلا للدور الخدمي والمجتمعي للجامعة كونها صرح تعليمي وتثقيفي يهتم بتنظيم برامج توعوية شاملة كافة مناحي الحياة لنشر الوعي بأضرار تعاطي المخدرات .

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، خلال مشاركته في الأنشطة، أن قضية الإدمان تحظي باهتمام كبير من الدولة، مؤكدا أن هناك العديد من الخطوات الجادة التي يتم تطبيقها للحفاظ علي المجتمع من الوقوع في أضرار ادمان المخدرات.

وأضاف الدكتور محمد عبد التواب منسق الأسبوع، أن أسبوع التوعية بمخاطر الإدمان يضم العديد من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والخدمية والرياضية والاجتماعية، والتي يتم تنفيذها داخل الجامعة وخارجها في بعض المراكز والقري بالمحافظة زيارة منطقة السماكين بمركز المنشاه، و منطقة الكوم فى مركز اخميم، ومركز دار السلام، ومنطقه المخبز الالي والشهيد، بالإضافة إلى إقامة دوري كرة قدم وألعاب ترويحية علي ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم .

كما اشار منسق الاسبوع الى ان هناك تنظيم لماراثون للدراجات من أمام مديرية التربية والتعليم بالكورنيش الغربي، مضيغا أن البرنامج التنفيذي للأسبوع يشارك فيه ١٥٥ طالب وطالبة، ويدور حول نشر ثقافة الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن المخدرات وطرق الوقاية منه، وتوعيه المجتمع عن طريق فريق بيت التطوع بجامعه سوهاج بمخاطر الادمان والتعاطي وأثره علي اعاقة التنمية

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عسكر، مدير الوقاية بصندوق مكافحة الادمان، أنه في إطار تفعيل برنامج حملة "أنت أقوى من المخدرات"، يقوم الصندوق بإتاحة خدمات المشورة والعلاج وإعادة التأهيل بشكل مجاني وبسرية تامة، كما يقدم محاضرات وورش عمل توعوية خاصة لطلاب الجامعات، إضافة إلى المبادرات المجتمعية والميدانية التي يتخللها الكثير من الاستفسارات والأسئلة حول طبيعة مرض الإدمان وأنواعه وطرق الوقاية والعلاج، وذلك من خلال نخبة من الأساتذة .