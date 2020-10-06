فرج عامر ينشر رسالة بـ"ألفاظ خارجة" من رئيس الزمالك: "مش هسيبك"

نشر رجل الأعمال فرج عامر عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الصناعة ورئيس نادي سموحة، نص رسالة هاتفية، على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فسيبوك"، قال إنه تلقاها من رئيس نادي الزمالك تتضمن ألفاظا نابية.

وجائ نص الرسالة الهاتفية التي نشرها عامر: " مش هسيبك يا ... وانت بتبعت الصور للمواقع ورحمت أمي هفضحك يا... "، وتتحفظ "الوطن" على نشر الكلمات الخارجة التي تضمنتها الرسالة.

وتأتي هذه الرسالة بعد ساعات من إعلان فرج عامر عن تلقيه رسالة تهديد أخرى من رئيس نادي الزمالك، يقول الأخير فيها بحسب عامر: "ورحمة أمي لاحبسك"، على خلفية خلافات بين الطرفين، وأزمة اللجنة الأولمبية المصرية التي قررت عزل رئيس الزمالك من رئاسة النادي وتأكيد "عامر" أن البرلمان ليس طرفاً في الأزمة.

وكان الهندس فرج عامر قال في تصريحات سابقة لـ"الوطن" ، إن رئيس الزمالك وصل في تصرفاته لدرجة غير مسبوقة، وتجاوز كل الحدود، وأرسل لي رسالة "ورحمة أمك لاحبسك"، وهذا ما استطعت أن أثبته من تصرفاته، لأنه منذ تصريحاتي عن اللجنة الأولمبية، وكتائبه الإليكترونية تسبني وتهاجمني، بل اتصلوا بي تليفونيا، وهددوني، إضافة إلى السباب.

عامر: البرلمان ليس طرفا في أزمة عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

وتابع عامر لـ"الوطن"، في حديثي عن اللجنة الأولمبية، لم أذكره "مجبتش سيرته"، لكنه وصل لحالة غير مسبوقة، خاصة بعد قرار اللجنة الأولمبية، موضحا "في السابق أرسل رسائل وكنت أرد عليه، لكنه هذه المرة تجاوز كل الحدود"

وطالب فرج عامر، بالتزام الأخلاق والروح الرياضية، لأن الهدف هو مصلحة مصر، والارتقاء بالسلوك والتصرفات، خاصة أن كل المؤسسات الرياضية على مستوى المسئولية، وتعمل من أجل مصلحة البلد، وهو هدف الجميع في ظل التحديات التي تواجه مصر، والجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.