وزيرة التضامن: كان نفسي أدخل الجيش من كتر حبي فيه

استرجعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ذكرياتها عن حرب أكتوبر في ذكراها الـ47، قائلة: "كنت في المدرسة في أولى ابتدائي وقت الحرب، وكنت حاسة بمزيج من الخوف الشديد، لأني أول مرة أعرف يعني إيه حرب"، متابعة: "تحول الأمر بعد سماع الأغاني الوطنية لفرحة، وكنت أول مرة أعرف غنية وطنية تدخل قلبي".

وأضافت القباج، لـ"الوطن": "كنت ببكي من سماع الأغنية الوطنية، وقولت لبابا عاوزة اشتغل في الجيش من حبي في الجيش، ورد عليّا وقالي الجيش للرجالة بس، وتقدري تشتغلي في أي حتة".

وفي رسالتها في ذكرى حرب أكتوبر الـ47، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "عاوزين نحتفل، قدامنا افراح كتير نحققها عشان مصر، أفراح على مستوى التنمية، وأفراح لإعلاء شأن مصر ومحاربة الإرهاب والتخلف"، متابعة: "النصر ليس في الميدان فقط، النصر له ميادين عديدة، ونحتفل بالماضي ونبني للمستقبل".

وهنأ برلمانيون الرئيس بذكرى نصر أكتوبر، مؤكدين أنها معجزة تاريخية حققها المصريون

وقال محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل مجلس النواب، إنّ حرب أكتوبر 1973 معجزة تاريخية حققها المصريون، فلم يكن الجيش المصري العظيم هو البطل الوحيد فيها، لكن لعب الشعب دور محوري لم يقل أهمية عن دور الجنود على الجبهة، ليقف خلف جيشه العظيم ويخوض هو الآخر حربًا ضد الشائعات والحرب النفسية.

وأضاف النائب أنّ الحرب أثبتت للعالم أجمع قدرة المصريين على إنجاز عمل جسور، يستند إلى شجاعة القرار، ودقة الإعداد والتخطيط، وبسالة الأداء والتنفيذ، ما أكد للجميع أنّ الشعب المصري ضرب أروع صور البطولة ووقف إلى جوار قواته المسلحة، كما أعطت قواتنا المسلحة درسا نموذجيا يحتذى به في فنون الحرب والقتال وإدارة المعارك من خلال التكتيك القتالي والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الرشيدة.