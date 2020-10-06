النيابة تأمر بحبس صاحب فيديو "بلطجي الإسكندرية" 4 أيام

قررت نيابة المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لاتهامه باستعراض القوة والبلطجة وتهديد وتخويف المواطنين، مستخدماً سلاح أبيض وكلب شرس.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم 3 اتهامات، تتضمن البلطجة، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وحيازة حيوان "كلب" دون ترخيص من الجهات المختصة، وتبين عدم تحرير المجني عليه في الواقعة، أي محاضر ضد المتهم، إذ جرى القبض على الأخير بناءً على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد موقع "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص، يُدعى "أبو وديع"، أثناء قيامه بترويع شاب، مستخدماً "سيف" و"كلب"، في منطقة حي المنتزه أول بالإسكندرية، وأثار الفيديو حالة من الغضب بين أهالي الإسكندرية، الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بضرورة التصدي للمتهم، الذي يحاول فرض سيطرته على المنطقة، عبر استخدام أساليب البلطجة وترويع المواطنين.

وفور انتشار الفيديو، توجهت قوة من قسم شرطة المنتزه أول إلى محل الواقعة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.