برتوكول تعاون بين جامعة سوهاج والأكاديمية الوطنية لذوي الإعاقة

استقبل الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسا العليا والبحوث، الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة، والدكتورة نهى ربيع نائب رئيس الاكاديمية.

وخلال اللقاء الذي حرى اليوم، ناقش الحضور اوجه التعاون بين الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة والجامعة، من خلال مركز "نور البصيرة لذوي الاعاقة" بالجامعة.

ومن جانبة اوضح الدكتور عبد المنعم الشرقاوي أن الأكاديمية تهدف من خلال التعاون مع الجامعة إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي التطور الشخصي لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية، من خلال تقديم عدد من البرامج التدريبية والمحاضرات المبنيه على أسس علمية من المعرفة والخبرة، لتطوير مهاراتهم وقدراتهم في العديد من المجالات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من مجالات التعلم والمهارات المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور احمد يونس وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب،الدكتور محمود ابو المجد وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير شبكة المعلومات، الدكتور عماد صوينع مدير مركز نور البصيرة، الدكتوره سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز ، سعد سيف واحمد صبري عضوي الامانه العامة للاكاديمية، المهندس هاني السلاموني بمركز المعلومات بالجامعة، محمد ابو طالب مدرب كمبيوتر بمركز نور البصيرة.

يذكر أن الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، وجّه إلى تقديم كافة التسهيلات التي تلبي مطالب واحتياجات أبنائها من ذوي الإعاقة المختلفة وتأهيلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل من خلال توفير العديد من الخدمات التعليمية للطلاب، وصقل مهارات التواصل لديهم واستخدام أجهزة الكمبيوتر والتطبيقات المختلفة، من خلال مركز نور البصيرة لذوي الاعاقة الذي تم افتتاحه عام ٢٠٠٦م.