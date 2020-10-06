صور.. سياح يحتفلون بنصر أكتوبر بالغردقة برفع علم مصر في أعماق البحر

شارك عدد من السائحين الأجانب، في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد حاملين أعلام مصر في أعماق البحر الأحمر وسط مجموعة من الدلافين في عرض مبهر نظكته إحدى شركات السياحة.

وكشف "أحمد بيجو" منظم رحلات بحرية بالغردقة أن عددًا من السائحين الأجانب شاركوا المصريين فرحتهم على متن المراكب السياحية أثناء القيام برحلة على شواطئ مدينة الغردقة، موضحاً أن الاحتفال شهد رفع علم مصر تحت الماء في أعماق البحر الأحمر والتقاط الصور التذكارية تحت الماء.

وعبر آدم" ٧ سنوات" طفل مصري يحمل الجنسية السلوفانيا عن سعادته باحتفال نصر أكتوبر قائلا: "ارتديت ملابسي بألوان تحمل علم مصر حبا في البلد والتقط صور تذكارية لعرضها على أصدقائي في سلوفينيا وسأروي لهم تفاصيل حرب أكتوبر المجيدة".

وأشار نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن السائحين الأجانب توافدوا من مختلف الجنسيات الأجنبية على فنادق الغردقة، ما أنعش القطاع السياحي وخاصة السياحة البحرية وسياحة الغطس بشواطئ الغردقة التي تمثل عامل جذب للسائح الأجنبي لما تملكه الغردقة من مقومات طبيعية وشواطئ غلابة وأعماق تحوي شعب مرجانية فريدة.

وأوضح حسين أن الغردقة شهدت تنوعًا في الأسواق السياحية التي استأنفت رحلاتها للبحر الأحمر فور فتح حركة الطيران الخارجية عقب جائحة كورونا من عدة دول أجنبية من جنسيات مختلفة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا و المجر وصربيا ومقدونيا ومولدفا ورومانيا وبولندا وبلغاريا وفرنسا والتشيك، لافتًا إلى أن مصر كانت من أول 10 دول في العالم فتحت مجالها الجوى أمام السائحين والوافدين لزيارة مقاصدها السياحية وذلك في مطلع شهر يوليو الماضي مشيرًا إلى إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر.