طقس اليوم الأربعاء 7/10/2020 في مصر والدول العربية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، الموافق 7 أكتوبر الحالي، على مختلف أنحاء الجمهورية نهارا وليلا.

الطقس في مصر

وأوضحت الهيئة أنّ الطقس يكون حار نهارا على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، حار على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، وتكون حركة الرياح معتدلة.

ونوهت الهيئة بأنّ شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي يمتد حتى شمال الصعيد، فيما يتأثر جنوب الصعيد، بامتداد منخفض السودان الموسمي، مشيرا إلى توقعات بسقوط أمطار تصل لنسبة 30% على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر وربع المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الأردن

وطبقا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، فمن المتوقع اليوم الأربعاء ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الأربعاء حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم / ساعة وذلك نهارا، أما ليلا فيكون الطقس مائل للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم / ساعة.

وعن حالة البحر، فتكون خفيفة إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج: 1 - 3 قدم وذلك نهارا، أما ليلا فيكون خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج: 1 - 3 أقدام.