أديب يمازح مسؤولة بـ"الأرصاد": درجة الحرارة 40 كتير أوي

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع في درجة الحرارة غدًا لتصل إلى 37 على القاهرة، موضحة أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت بيانا لأول مرة عن درجة الحرارة المحسوسة، "هذه الدرجة أمر جديد على الهيئة".

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة وصلت لـ40 درجة مئوية، وستكون غدًا أيضًا 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن ارتفاعها جاء نتيجة بطء الرياح وزيادة نسبة الرطوبة في الجو.

وأشارت إلى أن نسبة الرطوبة المرتفعة تجعلنا نشعر بالاختناق والصعوبة في التنفس، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة، ليرد أديب قائلًا: "درجة حرارة 40 كتير أوي.. طب مش هتشوفلنا حل"، مؤكدة أن هناك انخفاض في درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين المقبل.