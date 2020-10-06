الدولار يتراجع قرشا والإسترليني يرتفع 8 قروش نهاية التعاملات

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قرشا واحدا، عقب استقرار دام يومين، اليوم الثلاثاء، في البنوك وشركات الصرافة وذلك في نهاية التعاملات اليومية، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ 15.78 مقابل 15.79 جنيه أمس.

وحافظ بنك "مصرف أبو ظبي الإسلامي"، على تقدمه كأعلى سعر للبيع بـ15.80 جنيه مقابل 15.70 جنيه للشراء، فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أقل سعر في بنوك "العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي بيريوس، قناة السويس، قناة السويس، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، التجاري الدولي، الإسكندرية وقطر الوطني"، ليباع بـ15.77 جنيه مقابل 15.67جنيه للشراء.

وفي السياق ذاته، تباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، في نهاية التعاملات اليومية، وحافظ الريال السعودي على استقراره ليسجل 4.18 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي "بلوم، وعودة، وقطر الوطني، والمشرق، وhsbc".

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا بـ4.27 جنيه، وأعلى سعر شراء في 6 بنوك هي "عودة، والمشرق، وبلوم، وقطر الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، وhsbc".

فيما شهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا في بداية التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة، ليسجل اليورو مقابل الجنيه، أعلى سعرا للشراء بـ18.48 جنيه، في بنكي "أبوظبي الأول وعودة".

وشهد سعر الجنيه الإسترليني، ارتفاعا بلغ 8 قروش ليسجل أعلى سعر للشراء بـ20.35 جنيه، في بنكي "عودة وأبوظبي الأول.

من جهته، توقع علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، حدوث انتعاشة في الإقبال على شراء العملات الأجنبية، وبينها الدولار واليورو، وذلك بعد خفض سعر الفائدة، نتيجة لزيادة طلب المستوردين والمنتجين الاستيرادية، بهدف تلبية احتياجات الأسواق من المادة الخام اللازمة للإنتاج، بعد شهور من الركود وتراجع القوة الشرائية، إذ يساعد خفض سعر الفائدة على زيادة السيولة والقدرة على الشراء.