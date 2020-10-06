"نويرة" تتغنى بأعمال وطنية حماسية ومؤلفات رومانسية في الأوبرا غدا

مختارات من الأعمال الوطنية الحماسية، التي عبرت عن نصر أكتوبر إلى جانب باقة من المؤلفات الرومانسية، تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 8 أكتوبر على المسرح الكبير.

وتقدم الفرقة، موسيقى دموع في عيون وقحة لـ عمار الشريعي، عاش اللي قال -على الربابة- بسم الله- عدى عليا وسلم- ليالينا لـ بليغ حمدى، مصر التي في خاطري لـ رياض السنباطي، بكره يا حبيبي -قولوله الحقيقة- بين شطين وميه- الناس المغرمين لـ كمال الطويل، امتى هتعرف لـ محمد القصبجي، سنة وسنتين لـ فريد الأطرش، سماح لـ أحمد صدقي، مبيسألش عليا أبدا لـ حسين جنيد.. أداء كل من رحاب عمر، أميرة أحمد، أجفان طه، حسام حسني، تامر عبدالنبي ومصطفي النجدي.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسـسـت عام 1967 بقيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائى الأصيل وتقدم الفرقة الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية، كما أتاحت الفرصة لمؤلفى الموسيقى المعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب الموسيقية التقليدية.

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بصحبتها الفنانة الرائدة فريدة فهمى، والفنانة شيرين رضا، والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الاحتفالية الفنية المبتكرة، التي نظمتها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر تحت عنوان ذكريات الكرنك.

وذلك ضمن الفعاليات المقررة بوزارة الثقافة، للاحتفاء باسم فارس الاستعراض محمود رضا، وأقيمت على المسرح الكبير بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وكوكبة من نجوم الفن الشعبي ومحبي الفنان الراحل.

قالت عبدالدايم، إن التجربة المميزة التى نفذتها دار الأوبرا أكدت العبقرية الفنية لمحمود رضا، وأن إبداعات الراحل ما زالت تنبض بالحياة رغم مرور السنين.

وأشادت بفكرة الاحتفالية، وأسلوب تنفيذها الذي أثبت أن سحر التصميمات المصرية الخالصة لفارس الفنون الشعبية، سيبقى خالدا فى الوجدان وملهما للأجيال.