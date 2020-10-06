محافظ كفر الشيخ: تخفيضات التصالح وصلت لـ 50% بمناسبة انتصارات أكتوبر

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تخفيض قيمة رسوم التصالح على مخالفات البناء بكافة مدن المحافظة وكافة الأنشطة " سكني- تجاري- اداري- صناعي" بواقع 10٪ للمتر المربع لتتراوح نسبة التخفيض بين 35٪ و 50٪ من قيمة الرسوم.

وأضاف في تصريح صحفي له، اليوم، إن القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتزامناً مع الاحتفال بأعياد نصر أكتوبر المجيد.

وأشار إلى أن قراره جاء استجابة لأهالي كفر الشيخ، ونظراً للإقبال الكبير على التصالح من قبل المواطنين، ووجّه المحافظ الشكر للأهالي لإقبالهم على التصالح بالمراكز التكنولوجية و 88 مدرسة و13 مركز للمعلومات.

وأعلنت المحافظة عن تفعيل الخدمة الإلكترونية للراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى 43 خدمة أخرى خاصة بالمصالح الحكومية، عبر بوابة "محليات"، كأول محافظة تطلق هذه الخدمة، تنفيذاً لتعليمات المحافظ، اللواء جمال نور الدين، ومتابعة نائبه، عمرو البشبيشي، على مدار الساعة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بوعي المواطنين، الذين تقدموا بنحو 5 آلاف طلب تصالح عبر منظومة "الإنترنت"، حيث يجري سداد الرسوم المقررة من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية، مؤكداً أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، خاصةً بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن بنسبة تتراوح بين 25 و40%، ما ساعد على زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية، البالغ عددها 9 مراكز بمختلف مدن المحافظة.