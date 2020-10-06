"شقيق ومدير مكتب".. بدائل المرشحين الخارجين عن سباق انتخابات النواب

يحرص الجميع خلال ماراثون الانتخابات البرلمانية على إحراز أكبر مكاسب ممكنة، إلا أن الأمر قد ينعكس عندما يسعى البعض إلى إحراز مكاسب لغيرهم، أو تساعد أسمائهم في دعم الآخرين، وذلك عندما يدفع مرشح بأخيه بدلا منه بعد استبعاده، أو وجود مدير مكتب عضوًا بالبرلمان بين المرشحين.

مرشح مستبعد يستعين بشقيقه في "البحر الأحمر" بعد استبعاده.. ومدير مكتب نائب "المعادي" يخوض الانتخابات بدلا منه

في دائرة المعادي، خلت قائمة المُرشحين على المقعد الوحيد المخصص للدائرة من نائبها الحالي جمال الشريف، الذي أعلن على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ترحيبه باستقبال جميع المرشحين عن الدائرة "دون تمييز"، والذين بلغ عددهم 14 مرشحًا فرديًا، ما بين مستقلين وحزبيين، معلنًا بذلك عدم خوضه الانتخابات.

ورغم خلو سباق الانتخابات البرلمانية في دائرة المعادي من نائبها الحالي جمال الشريف، إلا أنها لم تكن خالية من أحد رجاله الرئيسيين طوال فترة تواجده في المجلس، حيث كان من بين المرشحين تامر الحسيني مأمون، مدير المكتب التنفيذي للنائب جمال الشريف، الذي أعلن ترشحه مستقلا عن الدائرة في سباق انتخابي مع 13 مرشحا فرديا آخر على مقعد واحد بحسب ما جاء في القانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

فيما استعان مرشح مستبعد من كشوف الانتخابات بالدائرة الشمالية بالبحر الأحمر بأخيه، للتقدم بأوراقه في اليوم الأخير قبل غلق لجنة تلقي طلبات الترشح أبوابها ليخوض انتخابات مجلس النواب بالدائرة الشمالية بالبحر الأحمر والتي تضم مدينتي رأس غارب والغردقة.

وكانت استبعدت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر المرشح محمد حسين، لعدم اكتمال أوراق ترشحه، ليتقدم بعدها شقيقه علي حسين بأوراقه للجنة تلقي الطلبات لخوض الانتخابات بدلا منه، في الساعات الأخيرة قبل غلق باب اللجنة، الأمر الذي يراه أنصار المترشح "طبيعيًا" نظرًا لضرورة أن يكون لـ"القبيلة" مرشح بالدائرة الشمالية بالبحر الأحمر.