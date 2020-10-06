إنطلاق فعاليات مبادرة "100 مليون صحة"بجامعة اسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات اليوم الأول لمبادرة رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لكافة العاملين بكليات الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن المبادرة تنظمها وزارة الصحة ممثلة في إدارة غرب أسيوط الصحية بالتعاون بين كلية الطب بالجامعة ومركز صحة الشباب التابع لقسم الصحة العامة بكلية الطب، خلال الفترة من 6 إلي 22 من أكتوبر الجاري، تزامناً مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتابعت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال المبادرة في يومها الأول من خلال جولة تفقدية داخل كلية الطب للاطمئنان علي تواجد فرق الفحص الطبي المشاركة في تنفيذ المبادرة ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لكافة المترددين من الأصحاء والمرضي من العاملين بالكلية ضماناً وحفاظاً على سلامتهم.

كما أجرت "نائب رئيس الجامعة" المسح الطبي ضمن أعمال المبادرة والذي يتضمن قياس السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى الطول وزيادة الوزن، لدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق سليمة وآمنة، مؤكدةً أهمية المبادرة في التشخيص والكشف المبكر كأحد أبرز الإجراءات الفعالة للوقاية من الأمراض الخطيرة والمزمنة وبخاصة لفئة المدخنين .

وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة جميع العاملين فوق سن الـ 40 عامصا وكذلك من هم أقل من 40 عامًا، علي أن يتم توجيه أصحاب الأمراض المزمنة إلي عيادات التأمين الصحي التابعة للجامعة للمتابعة الطبية وتلقي كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.