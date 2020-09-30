الصحة أولا.. 100 مليون صحة و960 مشروعا طبيا في 5 سنوات

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية البلاد، وضع ملف الصحة في مقدمة أولوياته باعتباره أحد أبرز الملفات التي تخدم المواطن، وشهد ملف الصحة طفرة لم يشهدها منذ سنوات، برزت هذه الطفرة من خلال المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس، ولم تقتصر المبادرات الصحية على فئة معينة بل شملت جميع الفئات.

وأطلق الرئيس مبادرة "100 مليون صحة" التي نقلت مصر من مصاف الدول الأكثر إصابة على مستوى العالم بفيروس سي، إلى أنجح مشروع لمسح وعلاج على مستوى العالم بشهادة منظمة الصحة العالمية وجميع دول العالم.

ونجحت المبادرة في الكشف عن أكثر من 60 مليون مواطن، وتشخيص عدد كبير منهم وتوفير العلاج للحالات المستحقة دون تكلفة المواطن أي نفقة، كما أنّ التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي، في فترة من الفترات كانت تدرس بكثير من دول العالم، حول كيفية عمل مشروع مسح يشمل 60 مليون مواطن.

الخطوة الثانية التي أجرتها المبادرة، هي عمل مسح لجميع طلاب المدارس بمصر في العام الدراسي الماضي، بداية من المدارس الثانوية، ثم الإعدادية ثم الجامعات، بإجمالي 12.5 مليون طالب، وعمل اختبار فيروس سي لهم جميعًا.

لم ينس الرئيس الأطفال بعد علمه بأنّ الكشف المبكر بعد الولادة، الاستراتيجية الأمثل للحد من مخاطر الإعاقة السمعية وتأثيرها على الأطفال، فأطلق مبادرة المسح السمعي للأطفال، والتي نجحت في الكشف عن أكثر من 816 ألف طفل حديث الولادة.

المرأة كان لها النصيب الأكبر في مبادرات الرئيس الصحية، فأطلق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي استهدفت الكشف عن 28 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية.

ولم يتوقف الرئيس عند هذه المبادرة، بل أطلق مبادرة صحة السيدات الحوامل، التي تستهدف الكشف وعلاج الأمراض لدى الأم، ومنع انتقالها إلى الجنين، وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج، بما يراعي صحة وسلامة الأم والجنين.

وكذلك لم ينس الرئيس معاناة المصريين نتجة انتظارهم على قوائم المستشفيات لإجراء العديد من العمليات، فأطلق في 17 يوليو 2019، مبادرة هي الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار مجانا، وتخفيف معاناة المصريين، واستطاعت المبادرة إجراء 499 ألفا و771 عملية جراحية.

وأصحاب الأمراض المزمنة كانوا ضمن اهتمامات الرئيس، فأطلق مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، التي استطاعت الكشف عن أكثر من مليون مواطن.

لم يقتصر ملف الصحة على المبادرات الرئاسية، بل عمل على خروج مشروع التأمين الصحي الذي ظل حبيس الأدراج لسنوات، وعمل على بناء مستشفيات نموذجية وفق أحدث النظم العالمية.

ووصل عدد المشروعات في مجال الصحة 960 مشروعا، بإجمالي استثمارات بلغت 81290 مليون جنيه مصري، وتمثلت أهم الإنجازات في تنفيذ نحو 200 مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة، وتنفيذ 40 مشروعا مرتبطا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو 19 مشروعا قوميا للمستشفيات النموذجية، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو 25 مبادرة داخل مصر، و13 مبادرة لدعم القطاع الصحي بأفريقيا.