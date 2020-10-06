أحمد عز عن تصدر "الممر" لبحث جوجل: الفيلم خلق حالة من الالتفاف القومي

تصدر فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وبطولة النجم أحمد عز، محركات البحث عبر موقع "جوجل" بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، باعتباره واحد من أهم الأعمال السينمائية التي أبرزت فترة حرب الاستنزاف وبطولات الجيش المصري أمام العدو الإسرائيلي.

ومن جانبه، أعرب أحمد عز عن فخره بعرض المحطات الفضائية لفيلم "الممر" ضمن احتفالات انتصارات السادس من أكتوبر، وقال في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الفيلم خلق حالة من الالتفاف القومي بين المصريين وقت عرضه في السينمات ثم شاشات التليفزيون، مضيفاً أن هذه الحالة أسعدته بشدة، خاصة أنه يميل لتقديم الأفلام التي تعيش لسنوات وسنوات علي غرار "الممر".

ووصف "عز" المخرج شريف عرفة بأحد أهم المخرجين في مصر والوطن العربي، متابعاً: أري أنه شخص منظم ومحدد التفكير، ويجيد فهم البشر لأنه إنسان، إضافة إلى كونه مخرج دؤوب للغاية.

وشدد بطل الفيلم أنه لم يتردد في خوض هذه التجربة السينمائية حينما تلقي عرضاً بشأنها، مرجعاً ذلك بقوله: حينما أتلقي عرضًا بفيلم على هذه الشاكلة، ويكون تحت إدارة مخرج كبير بحجم شريف عرفة، وأجد منتجه هشام عبدالخالق يسعى لتنفيذه وفقاً للمقاييس العالمية، فلابد أن تنتابني الحماسة إزاء فيلم كهذا، خاصة أنه يرصد قصة بطولة بلد بأكملها، ويكشف وقائع حقيقية دون مواربة.

ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، وهند صبري، ومحمد فراج، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسني، ومحمود حافظ، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، وأسماء أبواليزيد، وعمر زهران، وأمير صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم شريف منير، وحجاج عبدالعظيم، وإنعام سالوسة.