أغانٍ وطنية وقصائد شعر.. جامعة كفر الشيخ تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

احتفلت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، اليوم، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية النوعية بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والعقيد بهاء خيرت، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم فريق الكورال والموسيقى بكلية التربية النوعية فقرات وأغاني وموسيقى وطني، بإشراف الدكتور أماني شاكر عميد الكلية، كما ألقى الطلاب قصائد شعر في حب الوطن، ورحبت عميد كلية التربية النوعية بالحضور وقدمت التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار أكتوبر المجيدة، وقالت إنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء الاحتفال، مشيرة إلى التزام الجميع بالإجراءات والوقائية تنفيذا لخطة إدارة الجامعة.

من جانبه قدم رئيس الجامعة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى أبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم ومستقبل مشرق للأجيال القادمة .

وأوضح رئيس الجامعة أن الاحتفالات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بعظمة القوات المسلحة المصرية وقيمة نصر أكتوبر المجيد الذي أعاد للوطن كرامته وكبريائه وأرضه واتخاذ الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن واسترداد أراضيه قدوة ومثالا يحتذى به.

وأضاف رئيس الجامعة أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر ومصدر استلهام خلال مسيرة العطاء ومثلًا حيًا للتضحية من أجل رفعة الوطن مؤكدًا أن ما تخوضه مصر في حربها على الإرهاب لا يقل في أهميته عن العبور المجيد وأن معركة التنمية هي امتداد لمعركة الكرامة التي خاضها أبناء مصر الشرفاء.

وأكد دسوقي، على الحضور الإطلاع ومتابعة الإنجازات والمشروعات القومية الموجودة على أرض الواقع في جميع قطاعات الدولة ونشر الوعي والتنوير، مشيداً بالإلتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابيرالوقائية والتزام الحضور بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها الجامعة والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.