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جامعة كفر الشيخ: استثمارات الذكاء الاصطناعي عالميا بلغت 190 مليار دولار

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محمد عزالدين
06:38 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ هي الأولى على مستوى الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى استقبالها الدفعة الثانية للطلاب بالعام الدراسي الحالي.

وأضاف "دسوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الكلية من شأنها توفير فرص العمل في المستقبل، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه بالمشاركة بالثورة الصناعية الرابعة، وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل دوليًا، في وظائف المستقبل مثل برمجة الآلة وتصنيع الروبوت وبرمجتها والتعلم العميق والحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة.

وأكد أن سوق الذكاء الاصطناعي واعد جدًا، إذ تعدت حجم الاستثمارات العالمية في هذا المجال 190 مليار دولار في الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، لافتًا إلى أنه سيتم الاحتفال خلال الثلاث سنوات المقبلة بتخريج أول باكورة إنتاج كليات الذكاء الاصطناعي.    

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